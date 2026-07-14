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Sistema frontal en Chile: emiten alerta por marejadas anormales en 11 regiones del país

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió el aviso durante la jornada de este martes.

Nicolás Lara Córdova

Sistema frontal en Chile: emiten alerta por marejadas anormales en 11 regiones del país

Sistema frontal en Chile: emiten alerta por marejadas anormales en 11 regiones del país / Pablo Ovalle Isasmendi

Un sistema frontal afectará a la zona central del país a partir de este jueves 16 de julio, en un evento que estará acompañado de precipitaciones intensas, viento, nevadas en sectores cordilleranos e intensas marejadas en las zonas costeras.

Por este último punto, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso por marejadas anormales desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio, la cual afectará a 11 regiones de nuestro país.

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¿Qué regiones se verán afectadas por el aviso de marejadas anormales?

De acuerdo a la información compartida por el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, las marejadas anormales afectarán en el tramo costero que comprende Huasco en la región de Atacama, hasta el Golfo de Penas en la región de Aysén, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.

Es decir, las regiones afectadas por esta alerta serán: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobio, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Los especialistas hicieron un llamado a no acercarse al mar durante los días que se encuentre activa esta alerta, debido a la altura y fuerza que puedan tener las olas.

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