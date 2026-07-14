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“Muy criterioso”: entrenadores de la Primera B valoran la suspensión de la fecha de la Primera B por lluvia

En diálogo con ADN Deportes, Ronald Fuentes y Francisco Palladino destacaron la determinación de la ANFP.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

“Muy criterioso”: entrenadores de la Primera B valoran la suspensión de la fecha de la Primera B por lluvia

“Muy criterioso”: entrenadores de la Primera B valoran la suspensión de la fecha de la Primera B por lluvia / Sebastian Olavarria

Tal como adelantó ADN Deportes, la ANFP tomó precauciones respecto al desarrollo de partidos en medio del temporal que se anticipa para los próximos días en la zona centro sur del país.

Así como se postergó la final de la Copa de la Liga, también decidieron por suspender la fecha de la Primera B, la cual marcaba el inicio de la segunda rueda del ascenso.

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La determinación fue valorada por los clubes de la categoría, tal como ejemplificó, en diálogo con ADN Deportes, el DT de Unión Española, Ronald Fuentes.

Me parece muy bien, muy criterioso con todo lo que puede venir. Me parece bien que se haya hecho con anticipación para programar la semana. Es una buena toma de decisión que realizó la ANFP”, dijo el excentral.

Esta decisión también fue aprobada por el entrenador de Santiago Wanderers, Francisco Palladino.

“Lo que uno quiere es jugar, sobre todo después de este parate que tuvimos, más allá de la Copa Chile. Estabamos un poco ansiosos de retomar el torneo, pero de acuerdo al pronóstico y las situaciones de alerta creo que es una buena medida, priorizando la salud de los futbolistas y el espectáculo”, dijo el técnico uruguayo en ADN Deportes.

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