Manley Clerveaux busca su revancha y jugará a préstamo en la Segunda División del fútbol chileno / Deportes Puerto Montt

En el arranque de la temporada 2026, una de las sorpresas en la Primera B fue la irrupción del extremo Manley Clerveaux.

Formado en la cantera de Colo Colo, el haitiano debió salir del “Cacique” con tal de encontrar continuidad a sus 20 años.

Por ello, jugó en el recién ascendido Deportes Puerto Montt, donde anotó tres goles en sus primeros cinco juegos.

Sin embargo, Clerveaux fue mermando su rendimiento, perdiendo protagonismo en los “Hijos del Temporal”, al punto de no jugar por el club desde fines de mayo, cuestión que llevó al fin anticipado de su préstamo.

A priori, tendría que haber vuelto a Colo Colo, pero finalmente se mantendrá lejos de Pedreros en el segundo semestre y fue confirmado como nuevo jugador de Provincial Osorno, elenco de la Segunda División de nuestro país.

“Te damos la bienvenida y te deseamos todo el éxito defendiendo nuestros colores para lograr el objetivo”, explicaron desde el elenco sureño, actual líder de la zona sur de la categoría, apuntando a que Clerveaux los ayude a conseguir el ascenso a la Primera B.