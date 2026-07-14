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Ministro de Culturas entra al debate por rayados y marca distancia entre expresión artística y daño al patrimonio

El titular de Culturas defendió la libertad de expresión artística, pero afirmó que las manifestaciones culturales no deben confundirse con acciones que afecten bienes públicos, privados o espacios comunes.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La polémica por los rayados en espacios públicos y privados sumó un nuevo actor luego de que el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, fijara su postura frente al debate generado por las observaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a un proyecto que busca crear un registro nacional de actos vandálicos.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado afirmó que existe una diferencia entre la creación artística y las acciones que generan daños al patrimonio.

“Como ministro de las Culturas, las artes y el patrimonio, creo en la libertad de creación y de expresión artística. Pero también creo que debemos hacer una distinción clara entre el arte y las acciones que dañan el patrimonio público, privado o nuestros espacios comunes”, señaló.

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Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Undurraga agregó que el impulso a las expresiones culturales debe convivir con el respeto por el entorno y los bienes colectivos. “Promover la cultura no puede significar relativizar el cuidado de los bienes que compartimos”, afirmó.

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Sus declaraciones se suman a la controversia iniciada luego de que el INDH cuestionara que el proyecto pueda terminar afectando manifestaciones artísticas, culturales o políticas realizadas en el espacio público. El organismo planteó que la normativa podría ampliar el alcance de las sanciones y recomendó ajustes para evitar una eventual criminalización de expresiones protegidas.

La iniciativa también recibió críticas del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien acusó al INDH de “romantizar el vandalismo” y defendió que quienes dañen bienes públicos o privados deben asumir responsabilidades.

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