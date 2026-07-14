Enap revela su nueva apuesta energética en Magallanes: se trata de una inversión de casi US$650 millones / Sebastian Villarroel

Una millonaria apuesta para fortalecer el abastecimiento energético del país. Enap anunció una inversión de US$648 millones en dos proyectos que buscarán identificar nuevas reservas de gas natural e hidrocarburos en la Región de Magallanes.

El anuncio se realizó durante una visita de autoridades de la estatal al sector Arenal, en Tierra del Fuego. En ese contexto, la empresa informó que una de las iniciativas ya ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mientras que la segunda iniciará su tramitación en los próximos días.

El primer proyecto considera una inversión de US$98 millones y se desarrollará en la comuna de Primavera . Por su parte, la segunda iniciativa contempla US$552 millones para las zonas de Dorado-Riquelme y Manzano . Ambos proyectos se ejecutarán mediante perforación y fractura hidráulica.

En paralelo, Enap continúa realizando un monitoreo sísmico 3D en Tierra del Fuego, tecnología que permite obtener imágenes del subsuelo para detectar zonas con potencial de hidrocarburos y orientar futuras exploraciones.

“Enap cumple un rol estratégico para el suministro energético del país y, en el caso de Magallanes, con estos proyectos consolidamos dicho rol con innovación, cuidado ambiental y responsabilidad financiera”, afirmó el presidente del directorio de la estatal, Cristián Muga.

A su vez, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que la inversión forma parte de la estrategia de largo plazo de la compañía. “Estas iniciativas en Magallanes van precisamente en esa línea y de acuerdo a nuestro plan estratégico Enap 2040”, sostuvo.