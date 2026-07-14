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Gobierno confirma suspensión de clases para dos regiones a contar de este miércoles: 5 más se sumarán el viernes

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Gonzalo Miranda

Gobierno confirma suspensión de clases en siete regiones

Gobierno confirma suspensión de clases en siete regiones

El ministerio de Educación, en coordinación con la Subsecretaría del Interior, anunció de manera oficial la suspensión total de clases en múltiples regiones de la zona centro y sur de Chile debido al avance del sistema frontal de lluvia y viento que afecta a diez regiones del territorio nacional.

La medida busca resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y de toda la comunidad escolar frente a los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas previstas.

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La suspensión de actividades escolares se aplicará de manera diferida según el avance del temporal:

  • Miércoles 15 de julio de 2026: Suspensión total en las regiones de Ñuble y Biobío.
  • Viernes 17 de julio de 2026: Suspensión total en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

¿Para quiénes rige la medida?

La suspensión es obligatoria para todos los niveles del sistema escolar (educación parvularia, básica y media) y para todo tipo de establecimientos: municipales/públicos, dependientes de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), particulares subvencionados, particulares pagados y de administración delegada.

Las autoridades del Gobierno informaron que se mantendrán evaluando minuciosamente la evolución y el impacto de las lluvias en la infraestructura vial y escolar de las zonas afectadas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales por si fuese necesario adoptar nuevas medidas de emergencia durante las próximas horas.

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