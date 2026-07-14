Frente Amplio oficia al Gobierno por reajustes en sueldos de seremis: cuestionan aumento de hasta 64% en salarios

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, ofició al Gobierno para exigir explicaciones por el incremento en las remuneraciones de distintos secretarios regionales ministeriales (seremis), luego de un análisis realizado a través de solicitudes de Transparencia que detectó alzas de hasta un 64% entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

El oficio, respaldado por parlamentarios de la bancada frenteamplista, busca conocer los criterios utilizados para autorizar estos reajustes, los que afirman superan ampliamente el aumento aplicado al resto del sector público.

Agencia UNO | Gael Yeomans / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Durante un punto de prensa en el Congreso, le congresista cuestionó que estos incrementos coincidan con recortes presupuestarios en distintas reparticiones. “Se supone que este era el gobierno de emergencia, el gobierno que además ha realizado recortes sociales que impactan en la vida de las personas”, afirmó.

La parlamentaria puso como ejemplo el Ministerio de las Culturas, cuyo presupuesto sufrió un recorte cercano al 10%, equivalente a más de $51 mil millones. “Pero vemos en los salarios de los seremis un aumento de 64% en el sueldo de la seremi de las Culturas. ¿De qué estamos hablando? Una incoherencia brutal que debe ser respondida”, sostuvo.

Yeomans aseguró que “los recortes eran para quitarle derechos a las personas, pero por otra parte sí hay plata para pagarles mejores sueldos a los seremis. Eso no se entiende”.

La diputada Carolina Tello también respaldó la ofensiva y apuntó al caso de la Seremi de Salud de Coquimbo. “Ha sido un escándalo el aumento del sueldo de la seremi de Salud. Los gremios han cuestionado que mientras se recortan presupuestos, planes y programas, se aumente la remuneración de quien dirige esos espacios”, señaló.