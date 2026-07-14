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FOTO. ¿La contramufa? Polémica publicación de prensa española causó guerra total en redes sociales

En Madrid empezaron a prepara los festejos de una supuesta nueva Copa del Mundo, lo que no gustó nada en Argentina.

Gonzalo Miranda

La polémica publicación de Diario Marca

La polémica publicación de Diario Marca

España es el primer finalista del Mundial 2026 en Norteamérica. Los ‘hispanos’ dejaron en el camino a una irreconocible selección francesa y se anotaron como el primer equipo invitado para el duelo decisivo de la Copa del Mundo.

Eufóricos por la actuación de sus representantes, la prensa española está decidida a prender fuego con todo para prepara los festejos en caso de una victoria el próximo domingo en Nueva York ante Inglaterra o Argentina, pero en Marca quisieron ir un poco más allá.

El sensacionalista medio de comunicación en Madrid lanzó una polémica publicación, en la que aparece el escudo de la Selección Española de Fútbol bordándose una segunda estrella, con la frase “cargando segunda estrella...”, esto en relación a lo que podría llegar el domingo.

Por supuesto al publicación no pasó desapercibida y de inmediato generó la respuesta de muchos usuarios, tanto españoles, como de mundo, para fustigar o aplaudir al citado medio. En Argentina, como era de esperar, no gustó nada.

También acostumbrados a celebrar antes de tiempo y “agrandar” un poco las cosas, en Olé respondieron con un “¿Tan rápido?“, agregando un ”Están confiados ché...“.

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