Cien israelíes irrumpen en pueblo palestino al norte de Cisjordania: reportan daños y cinco detenidos

Unos 100 ciudadanos israelíes ingresaron durante la madrugada al pueblo palestino de Kifl Haris, en el norte de Cisjordania, generando tensión con residentes locales, daños a propiedades y un operativo de seguridad que terminó con cinco personas detenidas.

Según informó la Policía de Israel, el hecho fue reportado cerca de las 03:00 horas, luego de que un amplio grupo entrara a la localidad sin coordinación previa con las fuerzas de seguridad.

“Anoche, alrededor de las tres de la madrugada, se recibió una denuncia en la línea de atención de la Policía sobre unos 100 ciudadanos israelíes que entraron en la localidad de Kifl Haris”, señaló el comunicado citado por medios israelíes.

Vehículos vandalizados, piedras y operativo policial

De acuerdo con reportes de The Jerusalem Post y Jewish Daily News, el grupo estaría compuesto por judíos jasídicos de Breslov, quienes habrían ingresado al pueblo para visitar tumbas asociadas a figuras bíblicas como Josué y Caleb, además de protestar por la falta de acceso al lugar.

La Policía detalló que, tras el ingreso, se produjo fricción con residentes palestinos y que al sitio acudieron fuerzas de las FDI, Policía de Fronteras y agentes de la comisaría de Ariel. “Cuando llegaron, los implicados ya habían abandonado la zona. En el lugar se localizaron vehículos palestinos dañados y piedras”, consignó el reporte citado por medios locales.

Tras abrirse una investigación, fueron detenidos cinco residentes de Jerusalén, de entre 16 y 20 años, sospechosos de haber ingresado al pueblo y causado daños. La agencia palestina Wafa informó que los israelíes atacaron propiedades de la población, incluyendo vehículos y viviendas.

La versión recogida por medios israelíes también indica que algunos de los visitantes denunciaron haber sido atacados con piedras por residentes palestinos.

El incidente ocurre meses después de un episodio similar en Nablus, cuando decenas de judíos jasídicos de Breslov ingresaron sin coordinación a la Tumba de José, en una zona bajo control palestino según los Acuerdos de Oslo.