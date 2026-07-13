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Tras polémica reforma para reelección indefinida: Bukele gana primarias y se encamina a un tercer periodo presidencial

La fuerza Nuevas Ideas dio a conocer el resultado de la votación interna, pero no publicaron los porcentajes ni número de participantes.

Información de

DW

Mario Vergara

SAN SALVADOR, EL SALVADOR - JUNE 1: In this handout picture provided by the Salvadoran presidency, President of El Salvador Nayib Bukele takes oath of office during the &#039;Inauguration Day &#039; at Palacio Nacional on June 1, 2024 in San Salvador, El Salvador. Nayib Bukele won the presidential election on February 4 giving him a second consecutive term in office from 2024 to 2029. (Photo by Handout/Getty Images)

SAN SALVADOR, EL SALVADOR - JUNE 1: In this handout picture provided by the Salvadoran presidency, President of El Salvador Nayib Bukele takes oath of office during the 'Inauguration Day ' at Palacio Nacional on June 1, 2024 in San Salvador, El Salvador. Nayib Bukele won the presidential election on February 4 giving him a second consecutive term in office from 2024 to 2029. (Photo by Handout/Getty Images) / Handout

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido Nuevas Ideas (NI) como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. El mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el país.

Nuevas Ideas dio a conocer en su sitio web este lunes (13.07.2026) a los “ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor” de las primarias celebradas este domingo, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 44 años, con la leyenda “presidente”. En la página no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

El mandatario, que lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado sobre las elecciones internas de su partido. Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

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Reforma polémica

El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una “muerte de la democracia”. Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con diversas encuestas, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica. Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales a costa de violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

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