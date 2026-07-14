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Octavio Rivero tiene fecha de regreso a las canchas con la U de Chile

Según información de ADN Deportes, también hay avances en la recuperación de Matías Zaldivia.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Octavio Rivero tiene fecha de regreso a las canchas con la U de Chile

Octavio Rivero tiene fecha de regreso a las canchas con la U de Chile / Universidad de Chile

En Universidad de Chile no solo han aprovechado el receso de estas dos semanas para descansar y buscar refuerzos, sino también para recomponer parte del plantel.

Uno de los grandes dolores de cabeza del semestre ha sido Octavio Rivero, quien apenas disputó cinco partidos en la temporada ante una lesión que lo llevó a ser operado.

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Sin embargo, el jugador de 34 años, que no juega desde febrero, ya tiene proyecciones en torno a su regreso a las canchas, considerando que aún se mantiene entrenando diferenciado y con trabajos con balón parceladamente, superando los chequeos que se han hecho en el Centro Deportivo Azul.

Según información de ADN Deportes, la idea en el cuerpo médico de la U de Chile es que pueda volver a las canchas en al menos un mes.

Dicha proyección nos lleva al 15 de agosto, cuando los azules visiten a Deportes Limache en el césped sintético del Lucio Fariña de Quillota. Considerando dicha superficie, el uruguayo no estará en dicho compromiso para no complicar su físico, pero si debería estar disponible para el siguiente juego, el 23 de agosto, en el Superclásico ante Colo Colo.

Otra buena noticia, más a corto plazo, es la que manejan con otro de los lesionados del club, Matías Zaldivia, ausente de los partidos del club desde mediados de mayo.

Según información de ADN Deportes, se espera que desde este jueves 16 de julio el zaguero se sume a los trabajos de forma normal, con lo que podría estar disponible para el retorno de la U de Chile a la actividad oficial, el domingo 26 de julio, ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

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