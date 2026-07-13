¿Cómo saber si una miel es real y de buena calidad? Las claves para elegirla bien y evitar engaños / Materio

Con la llegada del invierno, la miel vuelve a tomar protagonismo en varias casas, especialmente por su uso tradicional en infusiones, preparaciones dulces o como apoyo frente a molestias de garganta.

Sin embargo, no todas las mieles son iguales. Así lo explica Trinidad Völker, nutricionista y fundadora de La Fermentista, quien advierte que el grado de procesamiento puede cambiar de manera importante la composición del producto.

¿Cómo saber si una miel es real y de buena calidad? En esto hay que fijarse al hacer la compra

Según la especialista, existen dos grandes tipos de miel: la miel cruda y la miel industrial. La primera corresponde a un alimento mínimamente procesado, mientras que la segunda suele pasar por altas temperaturas y procesos de refinado.

En el caso de la cruda, “conserva de forma natural muchos de los compuestos presentes desde su origen”, afirma la experta. Esto último no ocurre en el otro producto.

Para identificar una miel cruda y de calidad, el primer paso es revisar la etiqueta. De acuerdo con la nutricionista, el único ingrediente declarado debiera ser miel.

Otra señal está en la consistencia. La miel pura suele tener una textura espesa y viscosa, aunque esto puede variar según el origen floral y la temperatura ambiente.

La cristalización también puede ser una pista relevante. “La cristalización es un proceso completamente natural y una característica habitual de muchas mieles crudas. De hecho, suele ser una buena señal de que la miel ha sido mínimamente procesada”, señala Völker.

En cambio, si una miel permanece completamente líquida durante mucho tiempo, especialmente en ambientes fríos, podría haber sido sometida a calentamiento o filtrados más intensos.

El color, por su parte, no es necesariamente un indicador único de calidad, ya que puede variar desde tonos muy claros hasta otros más oscuros, dependiendo de la flor de origen.

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¿Cuánta miel se puede consumir al día?

Pamela Barrientos, nutricionista y fundadora de la clínica NCA (Nutrición Cuerpo y Alma), define la porción clave de miel diaria: una o dos cucharaditas de té máximo.

“Desde el punto de vista nutricional, la miel, aun cuando tenga muchas propiedades benéficas para la salud, sigue siendo un azúcar, por lo que su consumo debe ser restringido”, advierte a este medio.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres aporten menos del 5% de las necesidades energéticas diarias”, desarrolla.

¿Y es bueno cambiar el azúcar por la miel? “Sí, pero el beneficio suele ser modesto; soy enfática y tajante al decir que no necesitamos el consumo de azúcar refinada y tampoco reemplazarlo”, advierte.

La misma voz afirma que la miel no es mala de por sí, pero hay que limitar el consumo libre, particularmente en los siguientes casos:

Bebés menores de un año : existe riesgo de botulismo infantil.

: existe riesgo de botulismo infantil. Personas con diabetes : debe contabilizarse como cualquier otro azúcar y consumirse con moderación.

: debe contabilizarse como cualquier otro azúcar y consumirse con moderación. Personas con obesidad, resistencia a la insulina o hígado graso : se debe limitar por su contenido de azúcares libres.

: se debe limitar por su contenido de azúcares libres. Alergias: quienes tengan sensibilidad al polen o productos de las abejas pueden sufrir reacciones.