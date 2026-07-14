Detienen a integrante de “Las seductoras”: captaba a sus víctimas en reuniones sociales para drogarlas y robarles

Carabineros detuvo una mujer de 31 años, integrante de la banda “Las seductoras”, quien mantenía una orden de detención vigente por los delitos de suministro de drogas sin consentimiento y robo con violencia.

La orden de detención había sido emitida en junio por el Juzgado de Garantía de Copiapó. Gracias a las diligencias realizadas por la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la imputada fue ubicada en la comuna de Independencia.

De esta manera, se concretó su captura y, durante esta jornada, será puesta a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención .

Modus operandi de “Las Seductoras”

La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, informó que la detenida, de nacionalidad peruana, mantiene antecedentes policiales por diversos delitos.