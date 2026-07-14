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Detienen a integrante de “Las seductoras”: captaba a sus víctimas en reuniones sociales para drogarlas y robarles

La mujer mantenía una orden de detención vigente emitida en Copiapó y fue ubicada en la comuna de Independencia.

Ruth Cárcamo

Cedidas

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Carabineros detuvo una mujer de 31 años, integrante de la banda “Las seductoras”, quien mantenía una orden de detención vigente por los delitos de suministro de drogas sin consentimiento y robo con violencia.

La orden de detención había sido emitida en junio por el Juzgado de Garantía de Copiapó. Gracias a las diligencias realizadas por la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la imputada fue ubicada en la comuna de Independencia.

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De esta manera, se concretó su captura y, durante esta jornada, será puesta a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención.

Modus operandi de “Las Seductoras”

La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, informó que la detenida, de nacionalidad peruana, mantiene antecedentes policiales por diversos delitos.

Respecto del modus operandi de “Las Seductoras”, la uniformada explicó que la imputada “captaba a sus víctimas en reuniones sociales, circunstancias donde les suministraba sustancias sin su consentimiento para finalmente sustraerles sus especies de valor, empleando posteriormente la violencia para consumar el delito”.

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