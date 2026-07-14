Manipulaba un arma y recibió un disparo en el ojo: joven de 17 años queda en riesgo vital en Puente Alto
El joven se encontraba junto a otros menores manipulando un arma de fuego al interior de un domicilio cuando se habría producido el disparo.
Un adolescente de 17 años permanece en riesgo vital luego de recibir un disparo en uno de sus ojos al interior de un domicilio ubicado en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.
El hecho ocurrió en una vivienda del pasaje Rucapequén, donde la víctima se encontraba en compañía de otros menores de edad.
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Según información preliminar, el grupo habría estado manipulando un arma de fuego cuando, por causas que deberán ser esclarecidas, se produjo un disparo que impactó directamente al joven en la zona ocular.
Producto de la gravedad de la lesión, el adolescente fue trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece internado en estado grave y con riesgo vital.
Personal policial realiza diligencias para determinar la procedencia del arma, establecer quién la manipulaba al momento del disparo y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.
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