Lluvia en Santiago: revelan cuándo será el peak de las precipitaciones y la cantidad de milímetros esperados en la RM / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Ya está confirmado: esta semana vuelve la lluvia a Santiago. Tras días de temperaturas moderadas y cielo despejado, una serie de nuevos sistemas frontales impactarán a la Región Metropolitana e incluso avanzarán mucho más al norte.

El cambio más notable se sentirá desde este jueves 16 de julio por la tarde, con las primeras precipitaciones. Eso sí, los modelos incluso adelantan caída de agua hasta el domingo 19.

Un reporte de Meteored incluso habla de hasta siete jornadas de lluvia consecutiva y acumulados que superarían los 200 mm en algunas zonas de la RM.

¿Cuándo es el peak de las precipitaciones en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Según detalló la meteoróloga de Chilevisión, Alisson Gohler, en redes sociales, ya se tiene claro cuándo será el momento de mayor intensidad en la capital.

Al hablar de detalles, la experta informó: “En Santiago se ve que deberíamos estar en torno a los 90 o 95 milímetros, siendo el más fuerte el jueves por la noche, donde podrían caer cerca de 20 mm, y el viernes, con alrededor de 31 mm”.

Pese a que los pronósticos pueden variar a medida que pasa el tiempo, la entendida añadió un dato clave al hablar del panorama general de Chile. “Son montos que nos preocupan, que han estado presentes desde hace más de una semana”. Según ella, en la actualidad existe una “receta perfecta” para el desarrollo de sistemas frontales.

“La oscilación antártica está debilitándose, por lo tanto, deja entrar sistemas en el centro y el norte. Por otro lado, la oscilación Madden-Julian también está ayudando a que los trenes de bandas de sistemas vengan más potenciados desde el Pacífico y, por último, tenemos a El Niño, que está generando un calentamiento en el océano”, profundizó.