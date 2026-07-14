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A qué hora comenzará la lluvia en la RM: será uno de los sistemas frontales más intensos en 100 años

El sistema frontal llegará con tres frentes consecutivos y precipitaciones que se extenderán durante 5 días.

Javiera Rivera

Desde cuándo comenzará la lluvia en la RM: será uno de los sistema frontales más intensos en 100 años

Desde cuándo comenzará la lluvia en la RM: será uno de los sistema frontales más intensos en 100 años / iiievgeniy

Un intenso sistema frontal amenaza con dejar uno de los episodios de lluvia más importantes de las últimas décadas en la zona central. El fenómeno podría extender las precipitaciones durante cinco días consecutivos.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, informó en la Región Metropolitana que las lluvias comenzarán el jueves 16 de julio, cerca de las 08:00 horas, aunque el período de mayor intensidad se concentrará desde la noche.

Además, advirtió que, de mantenerse las proyecciones, este podría convertirse en uno de los cinco sistemas frontales más intensos de los últimos 100 años.

La especialista explicó que el evento estará marcado por tres sistemas frontales consecutivos, los que afectarán desde Atacama hasta La Araucanía. “Estoy preocupada”, reconoció, aunque enfatizó que el objetivo es que la población se prepare y no generar alarma.

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Respecto a las precipitaciones, señaló que Valparaíso podría recibir hasta 110 milímetros de lluvia el viernes, mientras que Santiago acumularía cerca de 50 milímetros durante esa misma jornada.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por lluvias, viento y nevadas entre el 14 y el 17 de julio.

Además, la Dirección Meteorológica (DMC) mantiene avisos por precipitaciones, viento y nieve, mientras que Sernageomin advirtió una alta probabilidad de remociones en masa, como aluviones y deslizamientos, en sectores precordilleranos y cordilleranos.

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