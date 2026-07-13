Brote de parásito en EE.UU. provoca diarrea “explosiva”: ya afecta a 31 estados

Un brote del parásito Cyclospora cayetanensis mantiene en alerta a autoridades sanitarias de Estados Unidos, luego de que se reportaran cerca de 2.000 personas infectadas en 31 estados.

La enfermedad, conocida como ciclosporosis, suele asociarse al consumo de alimentos o agua contaminados.

El estado más afectado es Michigan, con más de 1.500 casos registrados, una cifra muy superior a su promedio anual de 50 contagios. También se han informado casos en Ohio, Nueva York, Illinois, Carolina del Norte y Florida, mientras las autoridades aún no logran identificar el origen específico del brote.

Síntomas y alerta por subregistro de casos

Según la Asociación Médica Americana (AMA), la infección puede provocar diarrea explosiva, además de pérdida de apetito, baja de peso, cólicos, flatulencia, náuseas, fiebre y dolor muscular generalizado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que el parásito infecta el intestino delgado y que, si no se trata, la enfermedad puede prolongarse por más de un mes. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un fuerte contraste: el último reporte de los CDC, con fecha 1 de julio, solo consigna 145 casos a nivel nacional y 20 hospitalizaciones.

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) advirtió que el verdadero alcance del brote podría ser mayor, ya que desde julio de 2025 el seguimiento de Cyclospora pasó a ser opcional. Esto abrió un vacío entre los datos federales y los conteos reportados por distintos estados.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el parásito no suele transmitirse directamente de persona a persona, sino mediante alimentos o agua contaminados con materia fecal. Los brotes suelen aumentar durante el verano y se han asociado históricamente al consumo de frutas, verduras y hierbas frescas.

Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan advirtieron que, si bien “por lo general, la ciclosporosis no pone en peligro la vida”, la deshidratación por episodios frecuentes de diarrea puede derivar en cuadros graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

La recomendación sanitaria apunta a reforzar el lavado de manos, lavar minuciosamente frutas y verduras, desechar zonas dañadas o magulladas de los alimentos y refrigerarlos antes de dos horas tras cortarlos.