La influencer chilena Clara García generó un amplio debate en redes sociales luego de publicar un inesperado descargo contra el propio mundo del que forma parte: el rubro de los creadores de contenido.

A través de un video en TikTok que rápidamente se viralizó, la joven reconoció sentirse incómoda con algunas prácticas habituales de los influencers y aseguró que, pese a trabajar en esa industria, existen dinámicas que le generan rechazo.

“Soy tremendamente hipócrita, y quizá me van a odiar por lo que voy a decir: pero a mí me pasa que me genera mucho rechazo el rubro de los influencers”, comenzó diciendo Clara García, quien aclaró que su intención no era atacar a todos los creadores de contenido, sino abrir una reflexión sobre ciertas conductas.

Uno de los puntos que más cuestionó fue la forma en que algunos influencers buscan aumentar su interacción mediante estrategias como dividir contenidos en “parte 1” y “parte 2”, pedir que los usuarios sigan otras cuentas o participar en concursos que exigen compartir publicaciones en historias.

“Me carga como que hagan migajear a la gente. Yo sé que es parte de cómo tener mejor engagement y que les vaya mejor, pero qué paja”, afirmó.

“Me carga cuando...”

Otro aspecto que criticó fue el uso de un lenguaje que, según ella, busca generar necesidades artificiales en la audiencia durante las colaboraciones comerciales. Como ejemplo mencionó frases como “les vengo a generar una nueva necesidad” o “corran, porque se está acabando”, utilizadas para incentivar compras impulsivas.

García también hizo una reflexión sobre la responsabilidad que tienen quienes cuentan con miles de seguidores y el impacto que pueden generar sus palabras. “Cada cosa que yo subo la pienso demasiado. Me preocupo mucho de no generar ninguna inseguridad por nada”, explicó.

El video de Clara García acumula más de 406 mil visualizaciones, 63 mil “me gusta” y sobre 600 comentarios en TikTok, donde muchos usuarios respaldaron su autocrítica y destacaron su postura.

Entre las respuestas, varios seguidores valoraron que la influencer reconociera los problemas de la industria desde dentro, mientras otros coincidieron con sus críticas a las publicidades poco transparentes, los concursos y la presión por consumir determinados productos.