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Precio del petróleo se dispara tras nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz

El crudo Brent, de referencia para Chile, avanzó más de 3% ante la nueva escalada militar y las dudas sobre el tránsito de embarcaciones por el estratégico Estrecho de Ormuz.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images / pixinoo

El precio internacional del petróleo comenzó la jornada de este lunes con importantes alzas, en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el tránsito de embarcaciones por el estratégico Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, utilizado como referencia para Chile, avanzaba un 3,3% y se cotizaba en US$78,48 por barril, mientras que el petróleo WTI alcanzaba los US$73,78. Ambos indicadores moderaron posteriormente sus ganancias, luego de subir cerca de un 5% durante las primeras operaciones.

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La reacción de los mercados se produjo después de que Estados Unidos lanzara el domingo una nueva ronda de ataques contra territorio iraní, tras haber golpeado cerca de 140 objetivos durante la jornada del sábado, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

Washington sostuvo que la ofensiva respondió al ataque realizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque portacontenedores que navegaba por el Estrecho de Ormuz.

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En respuesta, Irán habría atacado instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait, Baréin y Omán, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal iraní Tasnim.

Además, medios oficiales de Teherán aseguraron que la Guardia Revolucionaria había cerrado el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. Sin embargo, el Ejército de Estados Unidos rechazó esa versión y afirmó que la ruta marítima continúa disponible para las embarcaciones que busquen transitar legalmente.

“Irán no controla el estrecho. El tráfico está fluyendo”, señaló el Centcom, que aseguró mantener fuerzas desplegadas para garantizar la libertad de navegación en la zona.

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