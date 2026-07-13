Sector turístico propone cambios al calendario de las vacaciones de invierno tras último balance / Agencia Uno

Tras el balance de las vacaciones de invierno 2026, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) propuso revisar el calendario escolar para que el receso vuelva a realizarse durante julio.

El actual calendario comenzó a implementarse en 2022, cuando las vacaciones se adelantaron hacia la segunda quincena de junio para anticiparse al aumento de la circulación de virus respiratorios durante el invierno.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, sostuvo que el receso anticipado puede coincidir con un período en que aún no existe suficiente nieve en los principales destinos de montaña.

Por ello, llamó a abrir una discusión que considere criterios sanitarios, educacionales y económicos.

La propuesta fue respaldada por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga). Su presidente, Guillermo Prieto, afirmó que la distribución de las vacaciones ha fragmentado la demanda y reducido el impacto económico .

Pese a ello, Fedetur destacó que entre el 23 de junio y el 5 de julio se realizaron cerca de tres millones de viajes con pernoctación dentro del país, consolidando al turismo interno como el principal motor de la temporada.

En contraste, la llegada de turistas desde Brasil y Argentina disminuyó durante estas vacaciones. Además, Hoteleros de Chile informó que en la Región Metropolitana el arribo de visitantes extranjeros a Santiago y a los centros de esquí cayó más de un 8%.