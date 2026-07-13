Escándalo en selección mundialista: presidente de la federación local es criticado tras asegurar que el médico del plantel era ginecólogo / Emma Ottosen/ISI Photos

En uno de los países africanos que disputaron el Mundial 2026 hay un verdadero escándalo al momento de los balances.

Hablamos de Senegal, que quedó eliminado en dieciseisavos de final en el alargue contra Bélgica.

En medio del análisis de la campaña en la Copa del Mundo, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Faye, se despachó con una polémica frase.

Esto pues develó que el médico encargado de la delegación, Abderahmane Fédiore, tenía otro tipo de especialidad y que eso complicó a los jugadores, asegurando que era ginecólogo.

“Creo que, según los comentarios que recibí, los jóvenes atletas no estaban lo suficientemente convencidos como para recibir apoyo de forma regular”, reconoció el directivo.

Abdoulaye Faye, président de la FSF @Fsfofficielle, découvre seulement maintenant que le médecin principal de l'équipe nationale sénégalaise était un gynécologue! Le Sénégal est officiellement la risée du monde 😂🇸🇳🚮#Senegal #المغرب_أولا #Dakar #Coupedumonde pic.twitter.com/rDwjbaPrzo — Morocco First 🇲🇦⭐️⭐️ (@TheRealMarroqui) July 13, 2026

Sin embargo, esta afirmación, que pone en duda los cerca de 10 años que el facultativo ha estado ligado al fútbol senegalés, despertó la indignación entre sus pares.

Desde la Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte (ASMS) emitieron un duro comunicado contra Abdoulaye Faye, asegurando que el doctor Abderahmane Fédiore es especialista en medicina y medicina del deporte, título que lo faculta para ejercer sus labores, además de haber sido oficial médico de CAF (Confederación Africana de Fútbol) y de FIFA.

“Consideramos que las declaraciones dirigidas al Dr. Fédiore son infundadas y difamatorias, reafirma su confianza en él, exige disculpas públicas e indica que se reserva el derecho de emprender todas las vías de recurso necesarias para defender su honor y dignidad”, recalcaron en torno al escándalo que envuelve al fútbol senegalés.