Asaltan banco BCI en La Calera: sujetos armados huyeron lanzando miguelitos y quemaron un vehículo

Un amplio operativo policial se mantiene en desarrollo en la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, luego de un violento asalto a una sucursal del Banco BCI ubicada en pleno centro de la ciudad.

Según los primeros antecedentes, un grupo de sujetos armados, vestidos con overoles, ingresó al recinto bancario y posteriormente huyó en vehículo, dando paso a una persecución policial que hasta ahora no ha dejado personas detenidas.

Durante la fuga, los delincuentes habrían utilizado distintos métodos para dificultar el avance de Carabineros, entre ellos miguelitos, con el objetivo de eludir la acción policial.

Uno de los puntos afectados fue el puente que une Artificio con La Calera, donde se reportó la presencia de estos elementos en la vía. Además, los involucrados habrían incendiado un vehículo y abandonado otro automóvil en la comuna de La Cruz, lo que complicó las diligencias de seguimiento.

También se informó que los asaltantes portarían armamento de alto calibre, antecedente que deberá ser confirmado por las diligencias policiales en curso. Carabineros mantiene controles vehiculares y patrullajes reforzados en distintos sectores de la provincia.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el monto sustraído ni la identidad de los responsables. El procedimiento continúa en desarrollo.