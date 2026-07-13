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Sufrió un accidente cerebrovascular: confirman muerte de conocida actriz de Marvel a los 82 años

La intérprete participó en series como Daredevil, Iron Fist y The Defenders.

Javier Méndez

Sufrió un accidente cerebrovascular: confirman muerte de conocida actriz de Marvel a los 82 años

Luto en Hollywood. Wai Ching Ho, veterana actriz reconocida por sus papeles en producciones de Marvel como Daredevil e Iron Fist, murió a los 82 años.

La noticia fue confirmada por su representante a medios del espectáculo estadounidense, luego de que compañeros de elenco comenzaran a despedirla públicamente en redes sociales.

Según reportaron cercanos a la intérprete, la actriz falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado viernes 10 de julio.

Su familia está profundamente agradecida por la increíble muestra de amor y apoyo y por los muchos mensajes y recuerdos hermosos que la gente ha compartido sobre nuestra querida Wai”, afirmaron sus cercanos.

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La artista nacida en Hong Kong alcanzó gran reconocimiento internacional por su rol de Madame Gao, personaje que apareció en distintas producciones del universo televisivo de Marvel, incluyendo The Defenders.

Nombres como Peter Shinkoda y Perry Yung le dedicaron palabras en plataformas.

Además de su participación en Marvel, Wai Ching Ho prestó su voz a Grandma Wu en la película animada Turning Red, de Pixar.

Entre sus créditos también aparecen producciones como Awkwafina Is Nora From Queens, Hustlers, The Sorcerer’s Apprentice y Cadillac Man. Fuera de la pantalla también participó con su voz en el clásico videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.

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Rob Kim

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