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Meteorología emite alertas por vientos y lluvias de hasta 80 mm en Chile: estas serán las 8 regiones afectadas

El evento se desarrollará entre el martes 14 y el sábado 18 de julio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Meteorología emite alertas por vientos y lluvias de hasta 80 mm en Chile: estas serán las 8 regiones afectadas

Un sistema frontal marcará el tiempo esta semana gran parte del territorio nacional, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera alertas por precipitaciones moderadas a fuertes y viento moderado a fuerte en varias regiones.

El evento se desarrollará entre el martes 14 y el sábado 18 de julio, aunque sus efectos no llegarán con la misma intensidad ni en los mismos días a todas las zonas.

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Las lluvias afectarán sectores de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con montos que podrían superar los 80 milímetros en algunos puntos.

Sistema frontal en Chile: regiones con lluvia

Según el pronóstico, los acumulados más altos se esperan en Ñuble y Biobío. En la precordillera de Ñuble podrían caer entre 70 y 85 milímetros durante el miércoles, mientras que en la precordillera de Biobío se proyectan rangos similares para esa misma jornada.

En Maule, los sectores de litoral, cordillera de la Costa y valle podrían recibir entre 60 y 80 milímetros durante el miércoles. En tanto, en O’Higgins se esperan entre 50 y 70 milímetros en cordillera de la Costa y precordillera durante el jueves.

La región Metropolitana también estará bajo los efectos del sistema frontal. En la cordillera de la Costa se estiman entre 40 y 60 milímetros el jueves, entre 50 y 60 el viernes y entre 40 y 50 el sábado. En el valle, los montos irían entre 40 y 60 milímetros jueves y viernes, y entre 35 y 45 el sábado.

En Valparaíso, los sectores de litoral y cordillera de la Costa podrían recibir entre 50 y 60 milímetros jueves y viernes. En Coquimbo, los montos más altos se proyectan en precordillera y valles precordilleranos, con entre 40 y 50 milímetros jueves y viernes. En Atacama, las precipitaciones se concentrarían viernes y sábado, con hasta 40 milímetros en precordillera.

Alerta por vientos

Junto con la lluvia, Meteorología emitió una alerta por viento para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En varias zonas se esperan rachas de hasta 80 km/h, mientras que en sectores cordilleranos de Coquimbo, Maule, Ñuble y Biobío podrían alcanzar los 90 km/h.

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