Meteorología emite alertas por vientos y lluvias de hasta 80 mm en Chile: estas serán las 8 regiones afectadas
El evento se desarrollará entre el martes 14 y el sábado 18 de julio. Revisa acá todos los detalles.
Un sistema frontal marcará el tiempo esta semana gran parte del territorio nacional, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera alertas por precipitaciones moderadas a fuertes y viento moderado a fuerte en varias regiones.
El evento se desarrollará entre el martes 14 y el sábado 18 de julio, aunque sus efectos no llegarán con la misma intensidad ni en los mismos días a todas las zonas.
Revisa también:
Las lluvias afectarán sectores de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con montos que podrían superar los 80 milímetros en algunos puntos.
Sistema frontal en Chile: regiones con lluvia
Según el pronóstico, los acumulados más altos se esperan en Ñuble y Biobío. En la precordillera de Ñuble podrían caer entre 70 y 85 milímetros durante el miércoles, mientras que en la precordillera de Biobío se proyectan rangos similares para esa misma jornada.
En Maule, los sectores de litoral, cordillera de la Costa y valle podrían recibir entre 60 y 80 milímetros durante el miércoles. En tanto, en O’Higgins se esperan entre 50 y 70 milímetros en cordillera de la Costa y precordillera durante el jueves.
La región Metropolitana también estará bajo los efectos del sistema frontal. En la cordillera de la Costa se estiman entre 40 y 60 milímetros el jueves, entre 50 y 60 el viernes y entre 40 y 50 el sábado. En el valle, los montos irían entre 40 y 60 milímetros jueves y viernes, y entre 35 y 45 el sábado.
En Valparaíso, los sectores de litoral y cordillera de la Costa podrían recibir entre 50 y 60 milímetros jueves y viernes. En Coquimbo, los montos más altos se proyectan en precordillera y valles precordilleranos, con entre 40 y 50 milímetros jueves y viernes. En Atacama, las precipitaciones se concentrarían viernes y sábado, con hasta 40 milímetros en precordillera.
Alerta por vientos
Junto con la lluvia, Meteorología emitió una alerta por viento para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En varias zonas se esperan rachas de hasta 80 km/h, mientras que en sectores cordilleranos de Coquimbo, Maule, Ñuble y Biobío podrían alcanzar los 90 km/h.
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