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Hasta los 35°C en pleno invierno: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en 3 regiones de Chile

El fenómeno estará vigente desde la tarde de este miércoles 8 hasta la tarde del sábado 11 de julio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Hasta los 35°C en pleno invierno: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en 3 regiones de Chile

Hasta los 35°C en pleno invierno: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en 3 regiones de Chile / Agencia Getty

Las intensas precipitaciones ha sido la tónica de los últimos días en buena parte de la zona sur del país. Sin embargo, en la zona norte la situación es completamente distinta.

De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a sectores del norte del país durante cuatro días consecutivos.

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En concreto, el reporte meteorológico señala que los termómetros podrían alcanzar hasta los 35°C en algunos sectores, debido a la condición de “dorsal en altura”.

¿Cuáles serán las regiones afectadas?

El aviso contempla sectores de las regiones de: Tarapacá, Antofagasta y Atacama. La condición estará vigente desde la tarde de este miércoles 8 hasta a tarde del sábado 11 de julio.

A continuación, el detalle:

Región de Tarapacá (Pampa)

  • Miércoles, jueves, viernes y sábado: entre 33°C y 35°C.

Región de Antofagasta (Pampa)

  • Miércoles y jueves: entre 32°C y 34°C.
  • Viernes y sábado: entre 33°C y 35°C.

En tanto, en el caso de la región de Atacama, los sectores de Cordillera de la Costa y sectores de valles este miércoles tendrán temperaturas entre los 28°C y los 30°C. En tanto, el jueves y viernes los termómetros oscilarán entre los 20°C y 31°C.

En el caso de la Pampa de la región de Atacama, este miércoles las temperaturas podrían llegar a los 31°C, mientras que el jueves y viernes los termómetros llegarían a los 32°C. En tanto, en las zonas precordilleranas, desde este miércoles hasta el sábado 11 de julio las temperaturas oscilarán entre los 33°C y los 35°C.

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