;

El inesperado anuncio de TWICE que golpea a sus fans: confirman su primer hiatus en 11 años

El popular grupo de k-pop se tomará unos meses de descanso, marcando una pausa inédita en más de una década de carrera.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

TWICE sorprendió a sus fanáticos al anunciar que iniciará una pausa temporal en sus actividades grupales, marcando así su primer hiatus en 11 años de trayectoria.

La noticia generó inmediata reacción entre sus seguidores, especialmente porque el grupo surcoreano se ha mantenido activo de forma constante desde su debut, con lanzamientos, promociones, giras internacionales y presentaciones en distintos escenarios del mundo.

De acuerdo con la información entregada, las integrantes se tomarán unos meses de descanso antes de retomar sus actividades.

Revisa también:

ADN

Pese a la pausa, el mensaje buscó transmitir tranquilidad a Once, su base de seguidores, ya que el grupo aseguró que no se trata de una despedida definitiva.

En ese sentido, TWICE prometió volver con más shows y tours. “¡Nos volveremos a encontrar en la próxima gira, así que por favor apóyennos!”, expresó Dahyun, una de las integrantes del grupo surcoreano, en una de sus últimas presentaciones realizadas en Corea,

Este hiatus llega, además, en un momento clave para TWICE, luego de que trascendiera que las integrantes estarían negociando un nuevo contrato. Por lo mismo, la pausa no solo genera expectación por su regreso a los escenarios, sino también por el futuro del grupo y las decisiones que podrían marcar su próxima etapa dentro del K-pop.

Por ahora, no se han detallado fechas específicas para el regreso del grupo ni nuevos anuncios de conciertos, aunque la promesa de retomar los escenarios mantiene altas las expectativas de sus seguidores en Asia, América Latina y el resto del mundo.

La pausa de TWICE marca un hito en su carrera y abre una nueva etapa para sus integrantes, quienes buscarán recargar energías antes de volver a los escenarios con nuevos proyectos.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad