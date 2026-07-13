El inesperado anuncio de TWICE que golpea a sus fans: confirman su primer hiatus en 11 años

TWICE sorprendió a sus fanáticos al anunciar que iniciará una pausa temporal en sus actividades grupales, marcando así su primer hiatus en 11 años de trayectoria.

La noticia generó inmediata reacción entre sus seguidores, especialmente porque el grupo surcoreano se ha mantenido activo de forma constante desde su debut, con lanzamientos, promociones, giras internacionales y presentaciones en distintos escenarios del mundo.

De acuerdo con la información entregada, las integrantes se tomarán unos meses de descanso antes de retomar sus actividades.

Pese a la pausa, el mensaje buscó transmitir tranquilidad a Once, su base de seguidores, ya que el grupo aseguró que no se trata de una despedida definitiva.

En ese sentido, TWICE prometió volver con más shows y tours. “¡Nos volveremos a encontrar en la próxima gira, así que por favor apóyennos!”, expresó Dahyun, una de las integrantes del grupo surcoreano, en una de sus últimas presentaciones realizadas en Corea,

Este hiatus llega, además, en un momento clave para TWICE, luego de que trascendiera que las integrantes estarían negociando un nuevo contrato. Por lo mismo, la pausa no solo genera expectación por su regreso a los escenarios, sino también por el futuro del grupo y las decisiones que podrían marcar su próxima etapa dentro del K-pop.

Por ahora, no se han detallado fechas específicas para el regreso del grupo ni nuevos anuncios de conciertos, aunque la promesa de retomar los escenarios mantiene altas las expectativas de sus seguidores en Asia, América Latina y el resto del mundo.

La pausa de TWICE marca un hito en su carrera y abre una nueva etapa para sus integrantes, quienes buscarán recargar energías antes de volver a los escenarios con nuevos proyectos.