“Estuve con depresión, quería que se acabara todo. Le dije a Dios ‘llévate mi vida, no quiero estar más acá’. Perdí las ganas de vivir”

Camilo Huerta protagonizará este lunes uno de los momentos más duros de Vecinos al límite, el reality show que actualmente se puede ver en Canal 13 después de Teletrece central.

En una nueva entrevista del espacio conducido por Karla Constant, el preparador físico abordará por primera vez con mayor profundidad el complejo estado emocional en que quedó tras el fin de su relación con Marité Matus.

Según adelantó la seal, Huerta relatará que la separación fue abrupta y que no tuvo margen para reaccionar ni ordenar su vida de inmediato.

“Me fui de la casa con lo puesto, estuve tres semanas viviendo en un local donde trabajaba, pensando en que tal vez se podía revertir. Sin cama, sin baño, sin nada”, confesará en pantalla.

Además, también ahondará los efectos del quiebre en su salud mental. De acuerdo con el adelanto, tras dejar la casa buscó refugio en su familia y debió iniciar un proceso terapéutico para poder estabilizarse.

Ahí llegará la declaración más impactante de la jornada, donde sincerará el punto límite al que llegó. “Me encerré donde mis papás porque no quería estar solo, le había perdido el sentido a la vida”, dirá.

“Estuve con depresión, quería que se acabara todo rápido. Le dije a Dios ‘llévate mi vida, no quiero estar más acá’. Perdí las ganas de vivir”, señalará.

Ampliar