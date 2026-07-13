Guillermo Rolando y el clima político: “Entramos en un escenario de revanchismo, donde si me pegas un codazo...”

En el capítulo más reciente de No es una Casa, el programa de Déficit Cero y Radio ADN, el exsubsecretario Guillermo Rolando analizó los principales desafíos de la convivencia social en el país, repasando además su experiencia en el aparato público y los factores que hoy tensionan el escenario político actual.

Luego de revisar la contingencia nacional, el además cofundador de Fútbol Más - fundación que busca promover través del fútbol el bienestar de niños, niñas y comunidades que viven en contextos de vulnerabilidad- se detuvo a mirar el fondo del debate público y a reordenar las prioridades del país; el ingeniero reveló cómo las complejidades del panorama actual lo obligaron a reflexionar sobre el tono de la convivencia democrática, llamando a reencontrarse con el diálogo para alejarse de las pretensiones de la política tradicional.

“Me he dado cuenta que de todas las cosas que venimos conversando, el gran hilo conductor es justamente cómo armamos espacios para que las personas se respeten”, sostuvo en la conversación.

En esa línea, y a pesar de valorar la importancia de la institucionalidad, el ingeniero fue enfático en señalar lo complejo que resulta el escenario para el entendimiento en el país, advirtiendo que la burocracia y la falta de empatía han transformado el camino hacia los acuerdos en un desafío cuesta arriba.

¿Mal clima político?

Respecto a esto, manifestó su preocupación por el clima político: “Yo lo que veo complejo en el escenario actual es que entramos en un escenario de revanchismo. Tú me pegaste un codazo y yo te lo pego de vuelta”, lamentó.

Finalmente, relacionó la conducción ideal de una institución con la mística y la cohesión que se requiere para sacar adelante proyectos de largo plazo, explicando que “Chile es lo más importante y los gobiernos son transitorios”.

Rolando cerró el espacio defendiendo el valor del trabajo en equipo por sobre los intereses particulares, instando a las nuevas generaciones de líderes a mantener la tradición de colaborar y conectar en comunidad bajo la lógica de “un camarín que te dé confianza y épica”.