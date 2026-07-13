Condenan a hijo de Héctor Llaitul a casi 16 años de cárcel por incendios, secuestro, hurtos y porte de municiones / Mario Andrés Vergara Escobar

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó por unanimidad a Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, junto a otros cuatro sujetos, por delitos reiterados de incendio, secuestro, hurtos y, en algunos casos, porte ilegal de municiones.

La sentencia también alcanzó a Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña, quienes deberán cumplir penas efectivas por los hechos acreditados durante el juicio.

Según resolvió el tribunal, los cinco condenados recibieron una pena de 7 años de presidio como autores del delito reiterado de incendio, además del pago de una multa de 10 UTM y penas accesorias, entre ellas la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos.

A esa condena se suma una pena de 3 años y un día de presidio como autores del delito consumado de secuestro, además de la inhabilitación correspondiente mientras dure la condena.

El tribunal también impuso penas por delitos de hurto. En uno de ellos, los condenados recibieron 3 años y un día de presidio, junto al pago de una multa de 5 UTM. En otro caso, se decretó una sanción de 541 días de presidio, además de una multa de 2 UTM.

En paralelo, el TOP de Temuco condenó específicamente a Pelentaro Llaitul y Juan Mardones a 541 días de prisión como autores del delito consumado de porte ilegal de municiones, con la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

Con esta resolución, el tribunal cerró una etapa clave del proceso judicial, estableciendo penas de cumplimiento efectivo para los condenados y sanciones accesorias asociadas a los delitos acreditados.

Sumadas las penas informadas por el tribunal, Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa y Juan Carlos Mardones Sáez acumulan las condenas más altas, con 15 años y 354 días de privación de libertad cada uno. En tanto, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña suman 14 años y 178 días de presidio cada uno por los delitos de incendio reiterado, secuestro y hurtos.