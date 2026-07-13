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Cierran importante cruce en Santiago por obras de extensión de la Línea 6 del Metro

Revisa hasta cuándo se mantendrán los cortes.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un importante corte de tránsito comenzó a regir en el sector poniente de Santiago debido a los trabajos de extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago, obras que buscan ampliar la cobertura del transporte público en la capital.

La interrupción afecta al cruce de Avenida Suiza/Puente Las Rejas, entre Mailef, en Estación Central, y Pedro Aguirre Cerda, en Cerrillos, punto clave para la circulación de vecinos y automovilistas de ambas comunas.

Según informó la Municipalidad de Cerrillos, la medida comenzó el pasado sábado 11 de julio, a las 12:00 horas, debido al avance de los trabajos asociados a la extensión de la Línea 6.

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El municipio detalló que por estos trabajos, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y preferir vías alternativas. Además, la caletera de Avenida Suiza, en la comuna de Cerrillos, permanecerá cerrada hasta el martes 14 de julio, mientras se desarrollan las labores en el sector.

“Como Municipalidad de Cerrillos, continuaremos informando oportunamente cualquier actualización o modificación de los desvíos para contribuir a una mejor movilidad de nuestros vecinos y vecinas”, señalaron.

Las autoridades llamaron a transitar con precaución, respetar la señalización instalada y considerar tiempos adicionales de viaje durante los días que se mantengan los cortes.

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