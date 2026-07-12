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Irán amplía su ofensiva y lanza ataques contra bases militares de EE.UU. en cuatro países de Medio Oriente

La ofensiva iraní incluyó misiles y drones en respuesta a la nueva ofensiva lanzada por Washington contra Teherán.

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Getty Images | Imagen referencial / Anadolu

Irán reivindicó este domingo ataques con misiles y drones en países de Medio Oriente, luego de que Estados Unidos llevara a cabo una nueva ofensiva contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní señaló en un comunicado que atacó infraestructura e instalaciones militares en la base aérea estadounidense Príncipe Hassan, situada en Jordania, lo que causó la “destrucción” de su centro de mando y control.

El texto indica que el ataque tuvo lugar después de que Estados Unidos, provocara anoche “que varias embarcaciones crearan una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue detenido por la contundente respuesta de la Armada” iraní.

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Ataques contra Qatar, Baréin y Omán

La Guardia Revolucionaria también informó de ataques en Qatar contra la base aérea estadounidense Al-Udeid. El Ejército de la República Islámica también reivindicó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait.

En otra oleada de ataques con drones, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del ejército estadounidense en Baréin.

La agencia estatal de noticias catarí dijo anteriormente que sus fuerzas armadas habían repelido un ataque con misiles, sin confirmar la procedencia, mientras el Ministerio del Interior de Baréin pidió a sus ciudadanos acudir al lugar seguro más cercano tras la activación de alarmas en el territorio.

Posteriormente, Omán y Jordania confirmaron que sus territorios fueron atacados por drones y misiles iraníes este domingo.

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