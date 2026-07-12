Partidos del fútbol chileno hoy 12 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / AARÓN AGUILERA/ AGENCIA UNO

Hoy, domingo 12 de julio, el fútbol chileno reanuda este fin de semana con una agenda que contempla diez partidos.

Cuatro encuentros son parte de la sexta fecha de la Copa Chile 2026, dos más resolverán las semifinales de la Copa de la Liga y otros cuatro cerrarán la jornada 14 de la Segunda División.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 12 de julio comenzará a las 15:00 horas, con dos choques en paralelo. Uno será en el Municipal de Mejillones, donde Deportes Antofagasta recibirá a Cobresal. Fabián Reyes será el juez del compromiso, que no tendra TV.

En simultáneo, en el Zorros del Desierto, Cobreloa enfrentará a Deportes La Serena, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 17:30 horas, habrá otros dos partidos a la misma hora. Umo será en el estadio Huachipato de Talcahuano, donde Deportes Concepción recibirá a Deportes Puerto Montt. Víctor Abarzúa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego será entre Deportes Temuco y Huachipato, en el Germán Becker, con arbitraje de Francisco Soriano, pero sin TV.

Copa de la Liga

La primera semifinal vuelta se disputará en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá con Unión La Calera desde las 15:00 horas, juego que tendrá como juez a Héctor Jona y que será transmisión de ADN Deportes, mientras que por TV se verá en la plataforma HBO Max.

En tanto, la otra llave se zanjará a partir de las 20:00 horas, cuando O’Higgins reciba a Ñublense en el estadio Codelco El Teniente. Diego Flores dirigirá el compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV se verá en la plataforma HBO Max.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del balompié nacional tendrá acción con cuatro partidos en simultáneo desde las 15:30 horas, todos sin transmisión de TV.

Uno será en el Claro Arena, donde Atlético Colina recibirá a Real San Joaquín, con arbitraje de Yerko Montengro.

Otro será en el General Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, lugar en que medirán fuerzas General Velásquez y Deportes Rengo. Gustavo Ahumada será el árbitro.

También habrá acción en el Tucapel Bustamante, recinto en que Deportes Linares enfrentará a Colchagua, con arbitraje de Agustín Valenzuela.

Por último, en el Federico Schwager, Lota Schwager jugará ante Provincial Osorno. Diego Yáñez es el designado para impartir justicia.