Angélica Castro y su quiebre con Cristián de la Fuente: “Las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó”

La animadora chilena Angélica Castro abordó de manera abierta y sin filtros los profundos efectos emocionales que enfrentó tras descubrir la bullada infidelidad de su exesposo, el actor Cristián de la Fuente, hecho que puso fin a un matrimonio de dos décadas.

El quiebre definitivo de la pareja se originó a mediados de 2022, cuando se viralizaron registros del intérprete besando a otra mujer en México. Pese a que en su momento intentaron recomponer el lazo, la conductora optó por tomar distancia y priorizar su propio bienestar.

“Lo primero que tengo que decir es que mi sanación fue por mí, no por lograr una relación cordial con él ni por nadie más”, expuso la empresaria en conversación con Atrévete Woman.

“Las infidelidades fracturan todo”

La modelo detalló el severo impacto que provoca una traición de esta magnitud en la estructura de un hogar, describiendo la experiencia como un proceso de desarticulación profunda.

“Las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó. Son duras porque te quiebran, te hacen sentir disminuida y terminan desmontando el hogar que has construido”, manifestó de forma descarnada. En esa misma línea, Castro agregó que “la familia es mi templo, por lo que obviamente fue un proceso muy largo y difícil”.

Recientemente trascendió que la comunicadora decidió cerrar el capítulo de forma definitiva en tribunales, iniciando un proceso formal mediante una demanda por divorcio culposo para extinguir los lazos legales con el actor.

¿Cómo es su relación actual con Cristián de la Fuente?

Al ser consultada por el tipo de contacto que sostiene hoy en día con el padre de su hija, la animadora descartó la existencia de un lazo cercano o una amistad forzada, limitando la interacción a lo estrictamente necesario.

“Cordial. Tampoco soy una persona que crea que uno tiene que ser amigo de su ex pareja. La verdad es que no me obligo a nada que no sienta”, sentenció de manera tajante respecto a su realidad actual.