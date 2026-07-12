Un turista resultó gravemente herido luego de ser embestido por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, en un violento ataque que fue captado en video.

El incidente ocurrió el pasado viernes en el campamento de Bridge Bay. Según el fotógrafo profesional Mike MacLeod, quien presenció la escena, la víctima caminaba junto a su nieto cuando ambos se detuvieron para fotografiar al animal, que momentos antes se había echado sobre la hierba, consignó Cowboy State Daily.

Sin embargo, cuando una camioneta blanca pasó por el lugar alteró al bisonte . “El hombre del camión vio lo que estaba pasando y siguió adelante. El bisonte se dirigió entonces hacia donde estos dos se escondían entre los árboles”, relató MacLeod.

Lanzado a 2,5 metros de altura

El menor logró escapar, pero el adulto fue alcanzado por el animal. “El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera y lo lanzó por los aires. Dio una voltereta perfecta y aterrizó de costado”, agregó el fotógrafo.

Las imágenes muestran el momento en que el turista es lanzado aproximadamente 2,5 metros de altura . Tras el impacto, el bisonte permaneció junto a la víctima.

Frente a esta situación, MacLeod y otros presentes intervinieron y lograron ahuyentar al animal, permitiendo que los servicios de emergencia atendieran al herido.

Mira aquí el video del ataque del bisonte contra el turista: