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Muere a los 71 años el senador estadounidense Lindsey Graham

El legislador republicano, cercano al presidente Donald Trump, falleció tras una “enfermedad breve y repentina”, según informó su oficina.

Verónica Villalobos

Muere a los 71 años el senador estadounidense Lindsey Graham

Santiago

El senador estadounidense Lindsey Graham falleció este sábado a los 71 años, producto de una “enfermedad breve y repentina”, de acuerdo con un comunicado difundido por su equipo a través de su cuenta oficial en X.

Graham representó al estado de Carolina del Sur en el Senado desde 2003, tras haber sido elegido previamente como miembro de la Cámara de Representantes en 1994. Durante su trayectoria, renovó su escaño en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto del Senado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó su fallecimiento mediante una publicación en Truth Social, donde lo calificó como “un verdadero patriota estadounidense” y afirmó que “será muy echado de menos”.

Graham también destacó por su respaldo a Israel y por defender una postura dura frente a Irán. Tras conocerse su muerte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel “ha perdido a uno de sus mayores amigos”, mientras que el presidente Isaac Herzog afirmó que el país “nunca olvidará” su apoyo en los momentos más difíciles.

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