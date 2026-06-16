;

“Varios individuos...” FBI frustra supuestos atentados planeados contra evento de UFC en la Casa Blanca

El supuesto plan incluía el uso de drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al lugar del evento.

Agencia Xinhua

“Varios individuos...” FBI frustra supuestos atentados planeados contra evento de UFC en la Casa Blanca

“Varios individuos...” FBI frustra supuestos atentados planeados contra evento de UFC en la Casa Blanca / JACQUELYN MARTIN

El FBI de Estados Unidos dio a conocer este martes que frustró presuntos ataques planeados contra el evento de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC) que tuvo lugar en la Casa Blanca el domingo para celebrar el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump y el 250° aniversario de Estados Unidos.

“El 10 de junio, el FBI y nuestras fuerzas de seguridad asociadas tuvieron conocimiento de una potencial amenaza para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en la que estaban involucradas personas externas a la Región de la Capital Nacional”, escribió el director del FBI, Kash Patel, en X.

Revisa también:

ADN

“Varios individuos están ahora bajo custodia y los potenciales atentados fueron detenidos en seco”, agregó. Funcionarios citados por Fox News indicaron que el supuesto plan incluía el uso de drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al lugar del evento, forzar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente ubicados.

Polémicas y detenciones

Hasta el lunes, cinco personas se encontraban detenidas, y los investigadores han identificado a 23 personas como parte de una posible red de conspiradores, informaron los funcionarios, señalando que al parecer estaba planeada una “segunda oleada” para atacar la puerta de la Casa Blanca.

El espectáculo de lucha en jaula sin precedentes organizado en el Jardín Sur de la Casa Blanca ha generado impugnaciones legales, luego de que dos residentes de Virginia alegaron que fue ilegal. Sin embargo, el viernes un juez federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia rechazó bloquear el evento de la UFC.

Alrededor de 4.000 espectadores asistieron el domingo al evento de alto nivel. Los presuntos intentos de ataque son parte de un creciente aumento en la violencia relacionada con el ámbito político en todo el país.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad