“Varios individuos...” FBI frustra supuestos atentados planeados contra evento de UFC en la Casa Blanca

El FBI de Estados Unidos dio a conocer este martes que frustró presuntos ataques planeados contra el evento de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC) que tuvo lugar en la Casa Blanca el domingo para celebrar el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump y el 250° aniversario de Estados Unidos.

“El 10 de junio, el FBI y nuestras fuerzas de seguridad asociadas tuvieron conocimiento de una potencial amenaza para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en la que estaban involucradas personas externas a la Región de la Capital Nacional”, escribió el director del FBI, Kash Patel, en X.

“Varios individuos están ahora bajo custodia y los potenciales atentados fueron detenidos en seco”, agregó. Funcionarios citados por Fox News indicaron que el supuesto plan incluía el uso de drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al lugar del evento, forzar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente ubicados.

Polémicas y detenciones

Hasta el lunes, cinco personas se encontraban detenidas, y los investigadores han identificado a 23 personas como parte de una posible red de conspiradores, informaron los funcionarios, señalando que al parecer estaba planeada una “segunda oleada” para atacar la puerta de la Casa Blanca.

El espectáculo de lucha en jaula sin precedentes organizado en el Jardín Sur de la Casa Blanca ha generado impugnaciones legales, luego de que dos residentes de Virginia alegaron que fue ilegal. Sin embargo, el viernes un juez federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia rechazó bloquear el evento de la UFC.

Alrededor de 4.000 espectadores asistieron el domingo al evento de alto nivel. Los presuntos intentos de ataque son parte de un creciente aumento en la violencia relacionada con el ámbito político en todo el país.