San Luis terminó goleando a la UC por la Copa Chile | Agencia Uno

Continuando con la acción de la Copa Chile 2026, este sábado por la tarde se cerró el Grupo B del torneo con una sólida goleada de San Luis de Quillota sobre la Universidad Católica, que de nada le sirvió al ‘canario’ para seguir con vida en el torneo.

El cuadro ‘quillotano’ goleó a los ‘cruzados’ en el Bicentenario Lucio Fariña por 4-0, pero la victoria de Everton por la cuenta mínima ante Deportes Copiapó en el norte hizo esteril la excelente presentación ‘canaria’ ante sus hinchas.

Con el grupo cerrado, la Universidad Católica clasificó en el primer lugar de su zona con 15 puntos, seguido por Everton con 8 unidades. Ahora ambos esperan rival para los 8vos de final.

Ese saldrá del Grupo D donde está la Universidad de Chile, Unión La Calera y Unión San Felipe con opciones de avanzar de ronda.

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