Presidente Kast por atropello en Viña del Mar: “La tragedia enluta a todo el país”

Santiago

El Mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que las instituciones trabajan para esclarecer las responsabilidades del fatal accidente que dejó seis fallecidos.

El presidente José Antonio Kast se refirió al atropello ocurrido la mañana de este domingo en la feria Caupolicán de Viña del Mar, que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

A través de su cuenta en X, el Mandatario señaló que “la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de su apoyo a las personas que resultaron heridas.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, afirmó el Presidente.

El accidente ocurrió cerca de las 08:38 horas, cuando un vehículo SUV, por causas que son investigadas, perdió el control e impactó a peatones que se encontraban en la feria del sector Gómez Carreño.

El conductor, identificado como un funcionario de la Armada que se encontraba fuera de servicio, fue retenido por testigos y posteriormente entregado a Carabineros. Los exámenes de Intoxilyzer y narcotest arrojaron resultado negativo, mientras se espera el resultado de los análisis de sangre para determinar si conducía bajo la influencia de alcohol o drogas.