¿Adiós definitivo a Ñuñoa? El drástico dolor de cabeza que remece la localía de la U

Universidad de Chile no contará con el Estadio Nacional para el cierre de temporada | Agencia Uno

Un inesperado problema logístico golpea con fuerza la planificación de Universidad de Chile para el tramo final de la temporada.

Las negociaciones lideradas por la ministra del Deporte, Natalia Duco, apuntan a que los masivos espectáculos de la banda de K-pop BTS se concretarán en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, a pesar de la resistencia inicial que existía debido al uso de la cancha.

El punto crítico del conflicto radica en las exigencias técnicas del show. La instalación de un imponente escenario en formato 360° requerirá un agresivo plan de recuperación para el césped que se extenderá por al menos seis semanas, dejando el terreno de juego completamente inutilizable para el fútbol profesional hasta el mes de noviembre.

Un calendario asfixiante en el coloso de Ñuñoa

La situación para el conjunto universitario se vuelve aún más compleja debido a la recargada agenda que registra el recinto de Ñuñoa.

Inmediatamente después de las presentaciones del grupo surcoreano, el coliseo albergará el concierto de la mítica banda de rock Iron Maiden a fines de octubre, sumado al tradicional cierre de la Teletón a comienzos de noviembre.

Esta seguidilla de eventos masivos extiende de manera indefinida la imposibilidad de que el cuadro azul pueda ejercer su localía en el principal reducto deportivo del país.

Como consecuencia directa de este panorama, Universidad de Chile se verá obligada a buscar escenarios alternativos fuera de Santiago para disputar sus últimos tres compromisos en condición de local, donde deberá medir fuerzas ante Everton, Cobresal y Unión La Calera.

Ante este escenario, el próximo encuentro frente a Ñublense, válido por la fecha 24 del campeonato, asoma de manera anticipada como la despedida definitiva del “Romántico Viajero” del Estadio Nacional en lo que resta del año.