Uruguay todavía no logra procesar el golpe. La sorpresiva eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 ha dejado un ambiente de profunda rabia y frustración en el país charrúa, un desenlace que nadie alcanzaba a imaginar.

Las expectativas de la hinchada y los especialistas eran altas, respaldadas por la brillante campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde los orientales timbraron pasajes como sólidos sublíderes, solo por detrás de Argentina.

Hoy, el panorama es diametralmente opuesto y todas las miradas apuntan al banco de suplentes. Marcelo Bielsa, el estratega rosarino, se encuentra bajo un intenso fuego cruzado por parte de la prensa y la afición.

Al exseleccionador de La Roja se le responsabiliza de un fracaso multidimensional: desde su incapacidad para extraer el máximo rendimiento a las grandes estrellas uruguayas, hasta acusaciones de “desconocer la esencia” histórica del balompié de ese país.

La tensa cita en Playa del Carmen

Los múltiples desencuentros que venían arrastrándose durante el proceso terminaron por estallar en el peor escenario posible. La última actividad grupal de la delegación charrúa en el paradisíaco sector de Playa del Carmen, en México, estuvo lejos de ser una instancia de relajo o turismo. Por el contrario, la concentración se transformó en el escenario de un crudo ajuste de cuentas.

Bielsa está convencido de que las responsabilidades del descalabro deben ser compartidas y que él no es el único culpable.

Según revelaron los enviados especiales de la prensa uruguaya, el director técnico aprovechó la última reunión oficial con la plantilla para pasarles la cuenta por el rendimiento en la cita planetaria.

El doloroso reproche del “Loco”

Los detalles de la íntima y tensa cita fueron consignados por el periodista Sebastián Giovanelli, enviado especial del diario El Observador, quien logró recoger los testimonios provenientes desde las entrañas del propio plantel.

De acuerdo a la versión periodística, el estratega no se guardó nada y lanzó un dardo directo al compromiso de sus dirigidos en los momentos más críticos del torneo. “Me dejaron solo”, les espetó un sentido y duro Bielsa a sus futbolistas, desnudando un quiebre interno que parece tener un difícil camino de retorno.