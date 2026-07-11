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VIDEOS. Jude termina con el sueño de Erling: Inglaterra se mete en semifinales del Mundial 2026 tras dejar en el camino a Noruega

El volante inglés marcó un doblete para eliminar a los ‘vikingos’ de la máxima cita mundialista.

Gonzalo Miranda

Jude termina con el sueño de Erling: Inglaterra se mete en semifinales del Mundial 2026 tras dejar en el camino a Noruega

Este sábado continuó la acción de los 4tos de final de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, y lo hizo un verdadero partidazo en Miami entre Noruega e Inglaterra.

En el primer tiempo, los ‘vikingos’ abrieron el marcador con el tanto de Andreas Schjelderup (36′) para desatar la locura noruega en el calor norteamericano. Sin embargo, Jude Bellingham (45′+1) anotó el empate justo antes del descuento.

Ya en el complemento, Noruega otra vez se puso en ventaja gracias al tanto de Torbjorn Heggem, pero el juez del partido lo anuló por una falta previa de Erling Haaland, lo que le daba más emoción al encuentro en el segundo tiempo.

Al no poder desnivelar el marcador ninguno de los dos, el duelo se tuvo que estirar hasta el alargue y ahí fue donde el volante del Real Madrid volvió a aparecer: Bellingham apareció en el 93′ para poner el 2-1.

De esta forma, ahora Inglaterra espera por el ganador de la llave entre Argentina y Suiza que juegan este mismo sábado desde las 21:00 horas. Quien avance, disputará las semis el miércoles 15 de julio desde las 15:00 hrs en Atlanta.

Los goles del partido

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