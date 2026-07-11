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“Fue un gran servidor de Chile”: Presidente Kast y autoridades rinden homenaje a Enrique Krauss durante su velorio

El histórico dirigente democratacristiano fue recordado por su rol en la transición, su vocación pública y su faceta como bombero y futbolero.

Martín Neut

Velorio del ex ministro Enrique Krauss

Velorio del ex ministro Enrique Krauss

Autoridades y dirigentes políticos llegaron este sábado al velorio del exministro del Interior Enrique Krauss, histórico dirigente de la Democracia Cristiana que falleció el viernes a los 94 años. Durante la ceremonia, distintas figuras resaltaron su trayectoria pública y su rol en el proceso de transición a la democracia.

El Presidente José Antonio Kast afirmó que el país “tiene que agradecerle todas las gestiones que hizo por nuestra nación", destacando además aspectos personales del exsecretario de Estado, como su pasión por Colo-Colo y su labor como voluntario de Bomberos.

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Por su parte, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que Krauss “entregó gran parte de su vida al servicio del país” y recordó que “destacó en su trayectoria como diputado, en dos oportunidades, como ministro del Interior y también ejerció las veces de vicepresidente de la República".

En tanto, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recordó la estrecha relación que mantuvo con el exdirigente democratacristiano y aseguró que fue “un gran hombre”.

“Le gustaba el fútbol, le gustaban los tangos y ser bombero. Un hombre multifacético y excepcional, un gran servidor de Chile en un momento muy complejo", afirmó Frei, junto con destacar el trabajo que ambos desarrollaron durante sus años en la Democracia Cristiana.

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