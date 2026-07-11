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Expareja de Bad Bunny consigue avance judicial en demanda por uso de su voz

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que parte de la demanda presentada por Carliz De La Cruz puede continuar. La justicia deberá determinar si el artista utilizó su voz con fines comerciales sin autorización.

Verónica Villalobos

Expareja de Bad Bunny consigue avance judicial en demanda por uso de su voz

Santiago

La disputa judicial entre Bad Bunny y su expareja, Carliz De La Cruz Hernández, registró un nuevo avance luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolviera que parte de la demanda presentada por la abogada puede seguir su curso.

La controversia se originó por la utilización de la frase “Bad Bunny, baby”, grabada por De La Cruz en 2015, cuando ambos mantenían una relación sentimental. Según la demandante, el propio cantante le solicitó registrar el audio, el que posteriormente fue utilizado en canciones, conciertos y material promocional.

De acuerdo con la demanda, representantes del artista intentaron obtener su autorización antes del lanzamiento de la canción “Dos Mil 16”, mediante una oferta de 2.000 dólares que fue rechazada. Pese a ello, la grabación habría seguido utilizándose, por lo que en 2023 presentó una acción judicial por 40 millones de dólares, alegando una vulneración de sus derechos de imagen y de propiedad intelectual.

En un fallo de 50 páginas, el Tribunal Supremo concluyó que existen antecedentes suficientes para analizar si la interpretación vocal de la frase puede estar protegida por la legislación sobre derechos morales de autor y si existió consentimiento para su uso comercial.

La resolución descartó, eso sí, las reclamaciones relacionadas con la canción “Pa ti”, al considerar que fueron presentadas fuera del plazo legal.

Con esta decisión, el caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia, que deberá resolver el fondo de la demanda. El fallo no establece responsabilidades ni constituye una condena contra Bad Bunny, sino que permite que parte de las reclamaciones siga siendo evaluada por la justicia.

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