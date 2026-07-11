El fútbol italiano da un golpe sobre la mesa y recurre a su mística más pura para iniciar una nueva era. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, anunció que Paolo Maldini ha aceptado el cargo de Director Técnico de la Federación.

Lejos de ser un puesto meramente honorífico, el histórico defensor central y eterno capitán de la Azzurra asumirá un rol con un poder ejecutivo absoluto e inédito en la estructura del Calcio. Además de comandar el sector técnico, Malagò le confiará formalmente la presidencia del Club Italia, lo que lo convierte en el máximo responsable deportivo de la selección nacional.

La designación de Maldini no es una solución temporal, sino el inicio de una reestructuración profunda que abarcará todas las categorías del fútbol italiano.

El plan trazado tiene un horizonte de cuatro años de duración, con el firme objetivo de reconstruir el prestigio internacional del combinado nacional en la próxima Eurocopa y asegurar el regreso definitivo en el Mundial 2030.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo”, declaró con entusiasmo Giovanni Malagò. “Pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que incluye no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles”, agregó.

El regreso de una dupla exitosa para los despachos

Para afrontar este monumental desafío, Maldini no estará solo en las oficinas. Tras dos semanas de intensas reuniones analizando los detalles del proyecto, el propio Paolo solicitó la incorporación de un viejo conocido: el brasileño Leonardo Araújo, quien se sumará en calidad de consultor estratégico.

Ambos directivos ya demostraron una enorme química de trabajo durante su exitosa etapa de gestión en el AC Milan. “Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Me alegra, porque le tengo un profundo respeto a Leonardo. Son dos caras de la misma moneda”, concluyó el mandatario de la federación.

Con este movimiento, Italia blinda su parcela deportiva con dos figuras de prestigio intachable en el fútbol mundial, buscando dejar atrás las crisis del pasado reciente y devolviendo la identidad ganadora a la camiseta cuatro veces campeona del mundo.