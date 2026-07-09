Preocupación mundial por brote de ébola en el Congo: se propagaría más rápido que los anteriores

El brote de ébola en la República Democrática del Congo encendió nuevas alarmas sanitarias luego de que los casos confirmados aumentaran 25% en una semana, según informó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hasta ahora, el país registra 1.759 contagios confirmados por laboratorio y 600 personas fallecidas.

La situación preocupa especialmente por la velocidad de propagación del virus. Wessam Mankoula, jefe de preparación y respuesta a emergencias del organismo africano, advirtió que “desafortunadamente, el virus sigue adelantándose a nuestra respuesta” y que “se propaga más rápido de lo que se despliegan los recursos para controlar la situación”.

Autoridades alertan por avance del virus y falta de herramientas específicas

El actual brote está asociado al virus Bundibugyo, una especie de ébola para la cual no existe una vacuna ni tratamiento específico aprobado, aunque la Organización Mundial de la Salud informó que se trabaja en ensayos y candidatos terapéuticos.

La República Democrática del Congo ha enfrentado 17 brotes de ébola desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. La OMS ha descrito el escenario actual como especialmente desafiante por factores como crisis humanitaria, zonas remotas, alta movilidad de personas e inseguridad en áreas afectadas.

En la vecina Uganda, el balance se mantiene estable, con 20 casos confirmados y dos fallecidos, de acuerdo con reportes sanitarios internacionales. Las autoridades continúan vigilando posibles cadenas de transmisión asociadas al movimiento entre países.

El antecedente más grave sigue siendo la epidemia que golpeó África Occidental entre 2013 y 2016, cuando se registraron más de 11.300 muertes y cerca de 29.000 casos, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Hoy, la principal preocupación es evitar que el brote actual siga expandiéndose más rápido que la capacidad de respuesta sanitaria.