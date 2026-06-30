VIDEO. Experto cuestiona reforma al SAE del Gobierno: “No estamos resolviendo la calidad de la educación”
Patricio Rodríguez, investigador del CIAE y académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, aseguró que las entrevistas para ingresar a colegios sobredemandados podrían abrir espacios a la discriminación y hacer más complejo el proceso de admisión escolar.
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