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Giro de tuerca en Canal 13: la sorpresiva decisión con la demanda por “Socios de la Parrilla”

La casa televisiva se había querellado en 2023 contra el exgerente de PF Alimentos por la inscripción de la marca del programa.

Nicolás Lara Córdova

Giro de tuerca en Canal 13: la sorpresiva decisión con la demanda por “Socios de la Parrilla”

Esta semana se dio a conocer que Canal 13 presentó una demanda contra el empresario Sergio Barrientos ante el Instituto Nacional de Propiedad (INAPI) a raíz del registro de la marca “Socios de la Parrilla”.

El conflicto surgió en 2023 luego de que la casa televisiva argumentara que el exgerente de PF Alimentos inscribiera el nombre mientras la marca de alimentos era uno de los principales auspiciadores del programa.

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De acuerdo con el documento al que tuvo acceso ADN.cl, Canal 13 tomó una sorpresiva decisión con su querella y desistió de la demanda ante el INAPI.

El representante de la compañía señaló que “atendido el análisis de los antecedentes reunidos y considerando que no se han advertido elementos suficientes que permitan sostener que el registro fue obtenido de mala fe”, se solicitó poner término al procedimiento.

El exgerente de PF, Sergio Barrientos, explicó que la inscripción la realizó cumpliendo los requisitos legales y que el canal no se opuso en el plazo de 30 días que tenía para hacerlo.

“Pretender trasladar hacia mí las consecuencias de una gestión que no se hizo a tiempo no resiste análisis: la ley fijaba el camino y la oportunidad, y esa responsabilidad no era mía”, afirmó.

Finalmente se dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo donde Barrientos tendría “una licencia de uso de la marca” y Canal 13 la “titularidad en la categoría de servicios de restaurante y provisión de alimentos”.

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