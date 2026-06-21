Encuesta Criteria revela los alcaldes más conocidos y mejor evaluados del país

De izquierda a derecha: Sebastián Sichel, Claudia Pizarro, Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti | Fotos: Agencia UNO

La encuesta Criteria más reciente, aplicada el 18 de junio de 2026 mediante panel online, consideró la percepción ciudadana sobre distintos alcaldes y alcaldesas del país.

Uno de los principales resultados es que el listado de conocimiento ciudadano está liderado por autoridades de la Región Metropolitana , encabezado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 79% de personas que afirman conocerlo.

En segundo lugar figura el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con un 77%, seguido de cerca por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 76%.

Agencia Uno | Mario Desbordes Ampliar

En el cuarto lugar se ubica la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, con un 74%, siendo la única autoridad fuera de la Región Metropolitana dentro de los primeros puestos.

Evaluaciones positivas

En cuanto a la valoración ciudadana, el mejor resultado lo obtiene el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 74% de opiniones “positivas” o “muy positivas”.

Lo siguen la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, ambos con un 72%. Más atrás se ubican Sebastián Sichel y Macarena Ripamonti, con un 70% cada uno.