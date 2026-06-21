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Encuesta Criteria revela los alcaldes más conocidos y mejor evaluados del país

El estudio midió percepción ciudadana sobre distintas autoridades locales a nivel nacional.

Ruth Cárcamo

De izquierda a derecha: Sebastián Sichel, Claudia Pizarro, Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti | Fotos: Agencia UNO

De izquierda a derecha: Sebastián Sichel, Claudia Pizarro, Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti | Fotos: Agencia UNO

La encuesta Criteria más reciente, aplicada el 18 de junio de 2026 mediante panel online, consideró la percepción ciudadana sobre distintos alcaldes y alcaldesas del país.

Uno de los principales resultados es que el listado de conocimiento ciudadano está liderado por autoridades de la Región Metropolitana, encabezado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 79% de personas que afirman conocerlo.

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En segundo lugar figura el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con un 77%, seguido de cerca por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 76%.

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Agencia Uno | Mario Desbordes

En el cuarto lugar se ubica la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, con un 74%, siendo la única autoridad fuera de la Región Metropolitana dentro de los primeros puestos.

Evaluaciones positivas

En cuanto a la valoración ciudadana, el mejor resultado lo obtiene el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 74% de opiniones “positivas” o “muy positivas”.

Lo siguen la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, ambos con un 72%. Más atrás se ubican Sebastián Sichel y Macarena Ripamonti, con un 70% cada uno.

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Agencia UNO | Matías Toledo / VICTOR HUENANTE

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