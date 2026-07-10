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Los Cóndores disputan su segundo partido por la Nations Cup de rugby: contra quién juegan, dónde y quién transmite por TV

El quince nacional buscará refrendar el triunfo en la fase inicial, ante Rumania.

Carlos Madariaga

Los Cóndores disputan su segundo partido por la Nations Cup de rugby: contra quién juegan, dónde y quién transmite por TV

Los Cóndores disputan su segundo partido por la Nations Cup de rugby: contra quién juegan, dónde y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Los Cóndores, la selección chilena de rugby, comenzó la semana pasada de la mejor forma su participación en la Nations Cup. Todo tras imponerse en el Estadio Nacional ante Rumania por 48-31.

El quince nacional no tiene descanso y este fin de semana volverá a tener acción, pero en otro escenario.

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Esto pues el sábado 11 de julio, el Sausalito de Viña del Mar albergará el segundo juego de los Cóndores por la segunda fecha de la Nations Cup.

Hong Kong China será el rival del elenco chileno, que vuelve al lugar donde consumó su clasificación al Mundial de Rugby 2027 el año pasado.

El choque entre Chile y Hong Kong China se disputará a contar de las 18:00 horas el sábado 11 de julio y se podrá seguir por TV en la señal de ESPN, y por TV en la plataforma Disney+.

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