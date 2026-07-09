;

Chile ya tiene fixture de partidos para la última etapa clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027

Con el cierre de la etapa previa en que La Roja cestera venció a Colombia y Venezuela, quedó definida la agenda nacional.

Carlos Madariaga

Chile ya tiene fixture de partidos para la última etapa clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027

Chile ya tiene fixture de partidos para la última etapa clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027 / FIBA Américas

La selección chilena de básquetbol sorprendió con sus triunfos en Cali ante Colombia y Venezuela, cuestión que les permitió clasificarse a la última ronda de las eliminatorias al Mundial 2027.

Lo que faltaba por saber era la posición final, cuestión que se zanjó con el 102-86 de los cafetaleros ante el cuadro llanero.

Revisa también:

ADN

Así las cosas, Chile “heredó” sus ocho puntos hasta la última etapa, donde compartirá grupo con Estados Unidos, República Dominicana y México, además de Brasil y Colombia, con quienes ya jugó.

Pensando en que son tres elencos por grupo los que avanzan a la cita planetaria, el equipo a alcanzar es República Dominicana, que posee 11 puntos, mientras que México y los cafetaleros dejan al quinteto nacional últimos al tener 9 unidades cada uno.

Con todo, ya quedó resuelto el fixture que deberá afrontar Chile, comenzando en agosto cuando reciban a Estados Unidos y visiten a los dominicanos.

Luego, en noviembre, jugarán en casa ante México y República Dominicana. El cierre vendrá más que complicado: visitar a los aztecas y Estados Unidos en febrero de 2027.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad