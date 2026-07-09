Chile ya tiene fixture de partidos para la última etapa clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027 / FIBA Américas

La selección chilena de básquetbol sorprendió con sus triunfos en Cali ante Colombia y Venezuela, cuestión que les permitió clasificarse a la última ronda de las eliminatorias al Mundial 2027.

Lo que faltaba por saber era la posición final, cuestión que se zanjó con el 102-86 de los cafetaleros ante el cuadro llanero.

Así las cosas, Chile “heredó” sus ocho puntos hasta la última etapa, donde compartirá grupo con Estados Unidos, República Dominicana y México, además de Brasil y Colombia, con quienes ya jugó.

Pensando en que son tres elencos por grupo los que avanzan a la cita planetaria, el equipo a alcanzar es República Dominicana, que posee 11 puntos, mientras que México y los cafetaleros dejan al quinteto nacional últimos al tener 9 unidades cada uno.

Con todo, ya quedó resuelto el fixture que deberá afrontar Chile, comenzando en agosto cuando reciban a Estados Unidos y visiten a los dominicanos.

Luego, en noviembre, jugarán en casa ante México y República Dominicana. El cierre vendrá más que complicado: visitar a los aztecas y Estados Unidos en febrero de 2027.